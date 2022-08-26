Десятки водителей попались на нарушении правил тонировки

26.8.2022 | 15:02 Новости, Происшествия

Нарушения вскрыли сотрудники областного управления ГИБДД.


Сотрудники отделения ГИБДД УМВД России по городу Орлу проводят рейды, направленные на выявление нарушений светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. С начала рейда выявлено уже 23 водителя, которые нарушили административное законодательство – иными словами, они превысили максимально допустимые норма тонировки стекол своих транспортных средств. Речь идет о светопропускаемости лобовых и передних боковых стекол автомобилей».

«По всем выявленным фактам на водителей составлены административные материалы по пункту 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», — уточнили в управлении ГИБДД.

В ведомстве также призвали водителей привести свои автомобили в соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Орловцам также напоминают о том, что именно из-за чрезмерно тонированных стекол зачастую возникают аварийные ситуации на дороге, особенно в темное время суток.

ИА «Орелград»

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