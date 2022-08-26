Орловская агрофирма попалась на подделке важных документов

Компания допустила недостоверное декларирование более 3000 тонн зерна.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение требований законодательства было вскрыто в рамках планового мониторинга безопасности в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Одна из местных компаний попалась на нарушении требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» при декларировании зерновой продукции.

«Так, ООО «Прогресс», являясь заявителем, допустило декларирование пяти партий зерна на пищевые и кормовые цели урожая 2021 года в количестве 3140 тонн на основании протоколов испытаний, выданных фантомными лабораториями, а также одну партию зерна пшеницы на кормовые цели в количестве 500 тонн на основании фальсифицированного протокола испытаний», – уточнили в ведомстве.

Специалисты поясняют, что выпуск в обращение зерна, не прошедшего подтверждение соответствия требованиям технического регламента, запрещен. Считается, что это может «привести к неблагоприятным последствия и причинить вред или создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, и окружающей среде». Попавшейся на нарушении компании уже объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна. Сделано это для того, чтобы потенциально опасное зерно не попало в рыночный оборот.

ИА «Орелград»