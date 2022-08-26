Почти 700 орловцев наказали из-за оружия

Жители региона попались на нарушении требований закона.



Как сообщает управление Росгвардии по Орловской области, в текущем году сотрудники подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы провели около 20 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. Проверки проводились по месту постоянного проживания, В частности, изучалось, в каких условиях орловцы оружие хранят. Напомним, закон жестко регламентируют требования к хранению оружия и боеприпасов в домашних условиях.

Как выяснилось, большое количество орловцев эти правила не соблюдают. Согласно приведенной статистике, по итогам контрольных мероприятий правоохранители выявили 690 нарушений административного законодательства. В Росгвардии отмечают, что большинство протоколов было составлено по факту нарушения сроков продления и переоформления разрешений на оружие.

«Владелец оружия обязан обратиться в подразделения Росгвардии для продления, переоформления разрешительных документов не позднее, чем за 30 суток до окончания срока их действия, — поясняет заместитель начальника ЦЛРР регионального Управления Росгвардии Сергей Кутепкин. — Нередко граждане забывают об установленных сроках, что становится поводом для привлечения их к административной ответственности с последующим наложением штрафа».

Управление Росгвардии также напомнило орловцам о том, что повторное привлечение к административной ответственности за правонарушение, посягающее на общественный порядок и порядок управления, является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение предметов вооружения. В этом случае оружие и боеприпасы подлежат изъятию.

ИА «Орелград»