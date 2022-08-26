Под Орлом введен карантин из-за опасного паразита

В Свердловском районе эксперты обнаружили «поля», заросшие повиликой.



В Орловской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на земельных участках, расположенных на территории Котовского сельского поселения Свердловского района. Общая площадь указанной территории составляет 247 га. Как уточнили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, карантин введен в связи с обнаружением очага карантинного сорного растения – повилики вида Cuscuta spp.

«Очаг установлен на общей площади 158 га с буферной зоной площадью 89 га, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Повилика – это растение-паразит. Живя за счет растения-хозяина, повилика высасывает из него жизненные соки, замедляет рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений снижается зимостойкость, это может привести к их гибели. На некоторых культурах урожайности потери доходят до 95 процентов».

Специалисты также отмечают, что все виды повилики в России отнесены к карантинным сорнякам. К тому же это растение содержит ядовитые алкалоиды, опасные для живых существ. В частности, алкалоиды способны вызвать серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном. Известно несколько способов борьбы с этим явлением. Например, эффективным средством считается правильный севооборот с высевом не поражаемых культур, а также введение чистого пара.

«Обработка почвы должна быть направлена на провоцирование прорастания семян повилики и дальнейшее уничтожение проростков, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Химические меры борьбы наиболее эффективны в борьбе с повиликой. Для борьбы используют гербициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации. Проведение комплекса мероприятий по борьбе с повиликой позволит полностью уничтожить ее очаги и не допустить засорения новых посевов сельскохозяйственных культур».

ИА «Орелград»