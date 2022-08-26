В Орле бизнесмен избежал крупного штрафа

Излишней меры ответственности избежать ему помог бизнес-омбудсмен.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Орловской области помог местному предпринимателю избежать излишней меры административной ответственности. Об этом сообщается на официальном сайте правозащитника. Уточняется, что бизнесмен, руководящий одним из местных ООО, сам обратился за помощью в аппарат уполномоченного. Он рассказал, что на компанию было заведено административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Заведено он было отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району Главного управления МЧС.

«Как выяснилось в ходе рассмотрения обращения, общество допустило нарушение требований пожарной безопасности, — сообщили в аппарате уполномоченного. — Ответственность за данное правонарушение предусмотрена по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Санкцией указанной статьи на должностных лиц предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей».

Иными словами, маленькой компании реально грозил большой штраф. Бизнес-омбудсмен заступился за компанию. Он обратился в указанное выше ведомство с просьбой о назначении ООО административного наказания в виде предупреждения, а не штрафа. Он указал, что общество является представителем малого бизнеса, административное правонарушение совершено им впервые. Кроме того, в деле отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

«По итогам рассмотрения административного дела государственным инспектором ОНД и ПР по Орловскому району обществу административное наказание в виде штрафа было заменено на предупреждение», — резюмируют в аппарате правозащитника.

ИА «Орелград»