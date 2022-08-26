В особой экономической зоне «Орел» планируют производство кирпича

Начата процедура оформления резиденства «Орловского газосиликатного завода», сообщает пресс-служба администрации Орловской области.

Предполагаемая мощность производства 70 тыс. куб. метров в год. Объем инвестиций оценивается в 240 млн рублей. Планируется ввести около 200 рабочих мест. В ОЭЗ «Орел» готов участок со всеми коммуникациями, указано в релизе. Завод могут построить за два года. Выход на полную мощность запланирован на 2024 год.

Отметим, «Орловский газосиликатный завод» входит в ГК «Авилон».

ИА «Орелград»