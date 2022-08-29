В Орловской области открыт памятник тысячелетию Кром

29.8.2022 | 12:15 История, Новости

В Городище Кромы реконструировали старинную деревянную крепость XVI века.

Федеральный памятник археологии «Городище Кромы (Детинец)» обзавелся историческим ансамблем «Памятник тысячелетию Кром». Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Памятник представляет собой реконструкцию старинной деревянной крепости XVI века. Ее открытие приурочено к празднованию 875-летия поселка Кромы.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА «Орелград», фото «Телеграммы из Орла».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования