В Орловской области открыт памятник тысячелетию Кром

В Городище Кромы реконструировали старинную деревянную крепость XVI века.

Федеральный памятник археологии «Городище Кромы (Детинец)» обзавелся историческим ансамблем «Памятник тысячелетию Кром». Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Памятник представляет собой реконструкцию старинной деревянной крепости XVI века. Ее открытие приурочено к празднованию 875-летия поселка Кромы.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА «Орелград», фото «Телеграммы из Орла».