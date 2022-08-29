Вышел документальный фильм, посвященный орловскому святому Георгию Коссову

29.8.2022 | 11:00 История, Культура, Новости

Премьера приурочена к празднованию Собора Орловских святых.

Вышел документальный фильм, посвященный одному из наиболее почитаемых орловских святых — Георгию Коссову. Проект создан Орловской митрополией и клубом подводного плавания «ДИВО».

«Телезрители побывают в Спасо-Преображенском соборе Болхова, где хранятся мощи священноисповедника Георгия Коссова, а также перенесутся в село Спас-Чекряк, где многие годы служил молитвенник.

В проекте принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. В фильме Архипастырь рассказал о фактах из жизни святого и вспомнил о своих встречах с паломниками, которые нередко посещали Спас-Чекряк еще до канонизации священноисповедника Георгия Коссова. В фильме представлены уникальные кадры обретения мощей святого», — рассказали в Орловской митрополии.

Премьера фильма приурочена к празднованию Собора Орловских святых, который будет отмечаться 8 сентября. Ожидается, что он может способствовать активному паломничеству в Спасо-Преображенский собор Болхова к мощам святого Георгия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования