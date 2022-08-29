Вышел документальный фильм, посвященный орловскому святому Георгию Коссову

Премьера приурочена к празднованию Собора Орловских святых.

Вышел документальный фильм, посвященный одному из наиболее почитаемых орловских святых — Георгию Коссову. Проект создан Орловской митрополией и клубом подводного плавания «ДИВО».

«Телезрители побывают в Спасо-Преображенском соборе Болхова, где хранятся мощи священноисповедника Георгия Коссова, а также перенесутся в село Спас-Чекряк, где многие годы служил молитвенник.

В проекте принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. В фильме Архипастырь рассказал о фактах из жизни святого и вспомнил о своих встречах с паломниками, которые нередко посещали Спас-Чекряк еще до канонизации священноисповедника Георгия Коссова. В фильме представлены уникальные кадры обретения мощей святого», — рассказали в Орловской митрополии.

Премьера фильма приурочена к празднованию Собора Орловских святых, который будет отмечаться 8 сентября. Ожидается, что он может способствовать активному паломничеству в Спасо-Преображенский собор Болхова к мощам святого Георгия.

ИА «Орелград»