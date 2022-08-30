Адвокаты Муртазов и Атаев останутся в орловском СИЗО как минимум до октября

Облсуд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты.

Орловский областной суд оставил до 3 октября в СИЗО известных адвокатов Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Муртазов и Атаев в прошлом были защитниками подсудимых в громких судебных процессах, связанных с насильственными преступлениями. Но за решеткой они оказались по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они взяли с очередного клиента крупную сумму денег за услугу, которую не могли оказать.

Защитники адвокатов обращались в областной суд с попыткой опротестовать решение об их содержании под стражей, однако потерпели неудачу.

ИА «Орелград»