Адвокаты Муртазов и Атаев останутся в орловском СИЗО как минимум до октября

30.8.2022 | 16:48 Закон и порядок, Новости

Облсуд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты. 

Орловский областной суд оставил до 3 октября в СИЗО известных адвокатов Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Муртазов и Атаев в прошлом были защитниками подсудимых в громких судебных процессах, связанных с насильственными преступлениями. Но за решеткой они оказались по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они взяли с очередного клиента крупную сумму денег за услугу, которую не могли оказать.

Защитники адвокатов обращались в областной суд с попыткой опротестовать решение об их содержании под стражей, однако потерпели неудачу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования