Адвокаты Муртазов и Атаев останутся в орловском СИЗО как минимум до октября

Облсуд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты.
Орловский областной суд оставил до 3 октября в СИЗО известных адвокатов Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
Муртазов и Атаев в прошлом были защитниками подсудимых в громких судебных процессах, связанных с насильственными преступлениями. Но за решеткой они оказались по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они взяли с очередного клиента крупную сумму денег за услугу, которую не могли оказать.
Защитники адвокатов обращались в областной суд с попыткой опротестовать решение об их содержании под стражей, однако потерпели неудачу.
ИА «Орелград»