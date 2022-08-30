Орловцы недоумевают, откуда у депутата Косогова полмиллиона рублей на оплату предвыборных доносов

30.8.2022 | 16:24 Новости, Политика

Официальный годовой доход Косогова составляет 450 тысяч рублей.

Орловская общественность неоднозначно отнеслась к инициативе областного депутата Евгения Косогова выплачивать деньги за доносы на незаконную агитацию в учебных учреждениях.

Речь идет об инициативе создания призового фонда в размере 500 тысяч рублей, который предназначен для анонимных денежных выплат всем орловцам, зафиксировавшим агитацию в школах и детских садах. К оплате принимаются скриншоты из родительских чатов, мп3-записи с общих собраний и любые другие доказательства использования административного ресурса в предвыборной компании.

В частности телеграмм-канал «Орловский реалист» обратил внимание на то, что годовой доход депутата составляет менее 452 тысяч рублей:

«Откуда у (Евгения) 500 тысяч рублей? У жены подрезал?», — недоумевает канал.

Отметим, что официальный годовой доход супруги Косогова составил более одного миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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