Орловцы шокированы фотосессиями с алкоголем в детском лагере

Скандальные фото были опубликованы в VK-сообществе лагеря «Солнечный».

Орловцы возмущены и шокированы фотографиями детей с алкоголем, размещенными в VK-сообществе лагеря «Солнечный».

На снимках несовершеннолетние подростки позируют с пивом и водкой, а администраторы сообщества удалили материалы с большим опозданием.

«Какие бравые парни. Демонстрируют свои алкогольные достижения. К смене явно подготовились. У меня несколько вопросов: где админ этого паблика, который с 12 августа не удосужился удалить эти фотки? Хотя бы, ради безопасности самого лагеря?»- прокомментировал инцидент один из подписчиков.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Возмутителями спокойствия оказались воспитанники школы-интерната, ушедшие в «самоволку».

ИА «Орелград»