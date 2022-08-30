Орловцы шокированы фотосессиями с алкоголем в детском лагере

30.8.2022 | 11:03 Новости, Общество

Скандальные фото были опубликованы в VK-сообществе лагеря «Солнечный».

Орловцы возмущены и шокированы фотографиями детей с алкоголем, размещенными  в VK-сообществе лагеря «Солнечный».

На снимках несовершеннолетние подростки позируют с пивом и водкой, а администраторы сообщества удалили материалы с большим опозданием.

«Какие бравые парни. Демонстрируют свои алкогольные достижения. К смене явно подготовились. У меня несколько вопросов: где админ этого паблика, который с 12 августа не удосужился удалить эти фотки? Хотя бы, ради безопасности самого лагеря?»- прокомментировал инцидент один из подписчиков.

 

ДОПОЛНЕНИЕ:

Возмутителями спокойствия оказались воспитанники школы-интерната, ушедшие в «самоволку».

ИА «Орелград»

 

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