Орловские добровольцы из батальона «Ермолов» достигли линии фронта

30.8.2022 | 10:20 Важное, Новости, Общество

Орловские контрактники уже приступили к выполнению боевых задач.

Первые добровольцы из Орловской области уже достигли линии фронта и приступили к выполнению боевых задач. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграмм-канале.

В настоящее время все еще идет набор контрактников в 3-й армейский корпус и именной батальон «Ермолов». Регион оказывает военным необходимую помощь.

«Закуплены лопаты, топоры, ножовки, горелки, газовые баллоны, а также комплекты хозяйственных предметов – мешки, перчатки, сетки и так далее. Общая сумма закупки превысила 500 000 рублей. Посылка сформирована и будет передана нашим ребятам, защищающим мирное небо над Россией и Донбассом», — сообщил Клычков.

ИА «Орелград»

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