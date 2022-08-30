Орловский госархив не будут закрывать на время ремонта крыши

30.8.2022 | 9:30 Новости, Строительство

Бюджетное учреждение «Государственный архив Орловской области» подписало контракт с единственным участником электронного аукциона.

Капитальный ремонт крыши здания №24 по улице Лескова в Орле оценили в 4 770 277 рублей. Он будет проводиться без вывода здания из эксплуатации, указано в документации на сайте «Госзакупки». Комплекс проводимых работ включает замену шести стропильных ног, пораженных гнилью; замену всей кровли,  в том числе настенных желобов и обрешетки; удлинение водосточных труб, противопожарную обработку и биозащиту деревянных конструкций чердака.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2022 года. Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в гарантийный период эксплуатации, составляющий 60 месяцев.

По данным kartoteka.ru, ООО «Новый Стиль» зарегистрировано в 2013 году в Орле. Учредитель и генеральный директор – Валерий Ширин. Численность персонала – 2.

ИА «Орелград»

 

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