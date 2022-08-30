«Орловское строительное управление – 2» создало по нацпроекту эталонный участок

30.8.2022 | 16:03 Новости, Новости компаний

В компании 29 августа подведены первые итоги трехмесячной реализации национального проекта «Производительность труда», к которому присоединились в мае.


В качестве пилотного потока, совместно с экспертами Федерального центра компетенций, была определена оптимизация оштукатуривания стен самого высокого жилого дома в Орле — ЖК «Маяк». Цель — создание культуры бережливого производства, снижение себестоимости продукта, рост продаж и доли рынка. Промежуточные итоги программы подвели генеральный директор ООО «Орловское строительное управление — 2» Александр Федоров и руководитель программы Юрий Киржаев.

• Рабочая группа прошла обучение по программам: основы бережливого производства, реализация проектов по улучшениям, картирование, производственный анализ и система 5 S.
• Проведен анализ потока и составлены карты текущего, идеального и целевого состояния.
• Внедрен почасовой производственный анализ.
• Создан эталонный участок с учетом основных инструментов концепции бережливого производства.
• Два инструктора прошли сертификацию по программам ведения тренингов: основы бережливого производства, виды потерь в процессах и инструменты по их устранению, производственный анализ, как эффективно организовать рабочее место по принципу 5 S, как реализовать проект по улучшению процесса.

В завершении дня информирования активные участники рабочей группы ОСУ-2 получили грамоты и подарки. Намечены планы на три месяца. В идеале, внедряя практики, должны добиться ежегодного роста производительности труда на 5%.

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