«Орловское строительное управление – 2» создало по нацпроекту эталонный участок

В компании 29 августа подведены первые итоги трехмесячной реализации национального проекта «Производительность труда», к которому присоединились в мае.



В качестве пилотного потока, совместно с экспертами Федерального центра компетенций, была определена оптимизация оштукатуривания стен самого высокого жилого дома в Орле — ЖК «Маяк». Цель — создание культуры бережливого производства, снижение себестоимости продукта, рост продаж и доли рынка. Промежуточные итоги программы подвели генеральный директор ООО «Орловское строительное управление — 2» Александр Федоров и руководитель программы Юрий Киржаев.

• Рабочая группа прошла обучение по программам: основы бережливого производства, реализация проектов по улучшениям, картирование, производственный анализ и система 5 S.

• Проведен анализ потока и составлены карты текущего, идеального и целевого состояния.

• Внедрен почасовой производственный анализ.

• Создан эталонный участок с учетом основных инструментов концепции бережливого производства.

• Два инструктора прошли сертификацию по программам ведения тренингов: основы бережливого производства, виды потерь в процессах и инструменты по их устранению, производственный анализ, как эффективно организовать рабочее место по принципу 5 S, как реализовать проект по улучшению процесса.

В завершении дня информирования активные участники рабочей группы ОСУ-2 получили грамоты и подарки. Намечены планы на три месяца. В идеале, внедряя практики, должны добиться ежегодного роста производительности труда на 5%.