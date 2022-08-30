В Орле будут судить мужчину, задушившего знакомого проводом

В Железнодорожный районный суд передано дело об убийстве, произошедшем ночью 18 июня 2022 года, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Двое мужчина распивали спиртное. Возник конфликт, переросший в драку. По версии следствия, 61-летний гость сначала избил 71-летнего хозяина дома, а затем задушил, используя электрический шнур. Далее злоумышленник покинул место преступления.

Следователями СКР установлены обстоятельства произошедшего, проведен ряд экспертиз, уточнили в ведомстве.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, информирует пресс-служба надзорного органа.

ИА «Орелград»