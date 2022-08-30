Волонтеры рассказали Путину об орловском «котловане смерти»

30.8.2022 | 15:00 Новости, Общество, Происшествия

Городские власти не планируют до конца года ликвидировать «нефтяное болото» на улице Автогрейдерная.

Волонтеры из организация «Кот и пес» обратились к Президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с «котлованом смерти» на орловской улице Автогрейдерная. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на активистов.

Напомним, уже длительное время улица Автогрейдерная печально знаменита большой ямой из битума, в который уже гибли собаки. Также жители близлежащих домов переживают за безопасность своих детей, которые могут пострадать в любой день.

Городские власти не спешат ликвидировать яму, планируя вернуться к этом вопросу лишь после утверждения бюджета на 2023 год. До этого времени безопасность людей и животных должно обеспечить специально установленное ограждение, которое активисты назвали «тремя палками и куском ленты».

ИА «Орелград»

 

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