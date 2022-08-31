В Орле некоторые жители Советского района остались без горячей воды

Аварийную ситуацию должны ликвидировать к 17.00.
Жители нескольких жилых домов, расположенных в Советском районе Орла, остались сегодня без горячей воды. Об этом сообщила городская администрация.
В первой половине дня была обнаружена течь водопровода в тепловой камере, в связи с чем в 11.00 была отключена горячая вода. Эта мера коснулась людей, живущих в домах по следующим адресам:
- ул. Советская, 43, 51;
- ул. Революции, 7, 9;
- наб. Дубровинского, 92, 96.
В настоящее время аварийные работы проводит бригада АО «Газпромтеплоэнерго». Задействованы шесть человек и две единицы техники. Ожидается, что они завершат работы к 17.00.
ИА «Орелград»