В Орле некоторые жители Советского района остались без горячей воды

31.8.2022 | 14:38 ЖКХ, Новости

Аварийную ситуацию должны ликвидировать к 17.00.

Жители нескольких жилых домов, расположенных в Советском районе Орла, остались сегодня без горячей воды. Об этом сообщила городская администрация.

В первой половине дня была обнаружена течь водопровода в тепловой камере, в связи с чем в 11.00 была отключена горячая вода. Эта мера коснулась людей, живущих в домах по следующим адресам:

  •  ул. Советская, 43, 51;
  • ул. Революции, 7, 9;
  • наб. Дубровинского, 92, 96.

В настоящее время аварийные работы проводит бригада АО «Газпромтеплоэнерго». Задействованы шесть человек и две единицы техники. Ожидается, что они завершат работы к 17.00.

ИА «Орелград»

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