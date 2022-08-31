В Орле пройдет выступление чеченского ансамбля «Нохчо»

31.8.2022 | 11:03 Культура, Новости

Гостей ждут зажигательные танцы и песни.

В середине сентября в Орле пройдет выступление чеченского фольклорного ансамбля песни и и танца «Нохчо». Анонс мероприятия опубликован на сайте КДЦ «Металлург».

Государственный фольклорный коллектив впервые посетит наш город со своим сольным концертом.

«Яркая палитра чеченской народной культуры! В красочную программу вошли зажигательные танцы и потрясающие постановки, великолепные песни и уникальные композиции.

Праздник национального искусства пройдёт 12 сентября в культурно-досуговом центре «Металлург». Начало в 19:00!», — рассказали в администрации «Металлурга».

ИА «Орелград»

 

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