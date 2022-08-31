В Орле Следственный комитет начал проверку двух новых поджогов

31.8.2022 | 13:23 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Стали известны некоторые подробности произошедшего.

Следственный комитет начал проверку по факту двух новых поджогов, совершенных в Орле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее появилась информация о задержании пятерых школьников, задержанных при попытке поджечь два здания орловского МВД.

Как оказалось, вчера в Орле на самом деле произошли два новых происшествия. Сначала в Железнодорожном районе неустановленные лица облили горючим средством и подожгли оконную раму бывшего тира, который сейчас используется складское помещение. В результате поджога хозяйственная постройка загорелась.

Позже несовершеннолетние подростки подожгли асфальтированной территорию около здания отдела по работе с личным составом УМВД. Само здание не загоралось.

Уголовное дело может быть возбуждено по статьям «умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «хулиганство».

ИА «Орелград»

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