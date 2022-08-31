В Орле произошли поджоги двух зданий полиции, задержаны пять человек

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Орле задержаны пятеро несовершеннолетних, совершивших поджоги двух зданий полиции. Об этом сообщил крупный телеграмм-канал SHOT.
Вчера в 20.40 загорелся полицейский тир на Привокзальной. А пока его тушили, в 21.00 подожгли отдел полиции на Курской. В этих целях была использована пятилитровая канистра с горючим.
Преступление было оперативно раскрыто — задержаны пятиклассник, семиклассник и трое девятиклассников. По их словам, они не хотели причинять никому вреда и планировали «шалость».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
УТОЧНЕНИЕ:
Стали известны некоторые подробности произошедшего.
ИА «Орелград»