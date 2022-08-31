В Орле произошли поджоги двух зданий полиции, задержаны пять человек

31.8.2022 | 10:25 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орле задержаны пятеро несовершеннолетних, совершивших поджоги двух зданий полиции. Об этом сообщил крупный телеграмм-канал SHOT.

Вчера в 20.40 загорелся полицейский тир на Привокзальной. А пока его тушили, в 21.00 подожгли отдел полиции на Курской. В этих целях была использована пятилитровая канистра с горючим.

Преступление было оперативно раскрыто — задержаны пятиклассник, семиклассник и трое девятиклассников. По их словам, они не хотели причинять никому вреда и планировали «шалость».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УТОЧНЕНИЕ:

Стали известны некоторые подробности произошедшего.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования