В Орле произошли поджоги двух зданий полиции, задержаны пять человек

Пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орле задержаны пятеро несовершеннолетних, совершивших поджоги двух зданий полиции. Об этом сообщил крупный телеграмм-канал SHOT.

Вчера в 20.40 загорелся полицейский тир на Привокзальной. А пока его тушили, в 21.00 подожгли отдел полиции на Курской. В этих целях была использована пятилитровая канистра с горючим.

Преступление было оперативно раскрыто — задержаны пятиклассник, семиклассник и трое девятиклассников. По их словам, они не хотели причинять никому вреда и планировали «шалость».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

УТОЧНЕНИЕ:

Стали известны некоторые подробности произошедшего.

ИА «Орелград»