В суд направлено дело о смертельной драке у пивбара

31.8.2022 | 9:24 Закон и порядок, Новости

На скамье подсудимых оказался 21-летний житель Орла, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

17 июня 2022 года молодой человек в компании знакомых покупал алкоголь в баре «Море пива». При этом уже был в состоянии алкогольного опьянения. Выйдя из заведения, он вступил в конфликт с незнакомцем. Далее начал избивать его кулаками и ногой. Потерпевший через некоторое время от полученных травм скончался в больнице.

Выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в СУ СК России по Орловской области. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, будет рассматривать Железнодорожный районный суд.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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