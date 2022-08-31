Владелец орловского «Честер Паба», поддерживающий Украину, покинул страну

31.8.2022 | 16:30 Новости, Политика

По сообщению телеграмм-канала, близкого к орловским силовикам, Вадим Постников транзитом через Белоруссию оправился в Испанию, подданным которой якобы является.

Вадим Постников, владелец известного орловского ресторана «Честер-Паб», демонстративно поддерживал Украину, а в настоящее время покинул территорию России. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орел24».

По информации канала, Постников покинул страну на автомобиле, выехав в Белоруссию, а вероятной конечной точкой его маршрута является Испания, гражданином которой он якобы является.

Ранее в сети публиковались фото человека, похожего на Постникова с татуировкой в виде украинского тризуба, в олимпийке сборной Украины и с национальным флагам Украины на аватарке одной из запрещенных социальных сетей.

Отметим, что редакция не располагает подтверждениями данной информации.

ИА «Орелград»

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