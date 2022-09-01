Асфальтовому заводу снова разрешили работать

1.9.2022 | 8:03 Новости, Экономика

Суд счел достаточными основания для возобновления деятельности предприятия.


В Орловской области после продолжительной паузы возобновлена деятельность асфальтового завода. Об этом сообщает Орловский районный суд. В конце июня после призывов общественности и проверки прокуратуры этим же судом ООО «Орловский асфальт» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Тогда предприятию было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток.

«Суд пришел к выводу, что действия ООО «Орловский асфальт», выразившиеся в отсутствии производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния объекта и на границе санитарно-защитной зоны, неполучение обязательного санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно-допустимых выбросов химических веществ в атмосферный воздух, содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ», — такое объяснение дали в суде.

Однако уже 24 августа «Орловский асфальт» подал ходатайство о досрочном прекращении исполнения назначенного ему наказания. Представители предприятия заявили, что все выявленные нарушения уже устранены. При рассмотрении ходатайства суд изучил и заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.

Согласно этому документу все те факторы, которые послужили основанием для приостановления деятельности завода, действительно были устранены досрочно. Поэтому Орловский районный суд удовлетворил ходатайство компании и постановил возобновить его деятельность. При этом в самом суде подчеркнули, что постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящий суд в установленный законом срок.

ИА «Орелград»

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