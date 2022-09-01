Поджигателем орловской обладминистрации оказался беглый алиментщик из запрещенной организации

Михаил Давыдов.

Телеграмм-каналы «Орел24» и Mash опубликовали данные о задержанном поджигателе здания орловской областной администрации. Им оказался Михаил Давыдов, активист запрещенной экстремистской организации «Артподготовка».

«Михаил Давыдов — маргинал, который, как говорят на Северном Кавказе (про террористов), ушел на «нелегальное положение» еще в 2019 году, объявлен в федеральный розыск. Он являлся активистом местной ячейки «Артподготовки» (позднее признана террористической организацией) и, по сути, симпатизировал всем русофобам, (радикальным либералам), экстремистам и террористам. Только забыл про 6 детей, которые больше правоохранителей хотели его найти, т.к. он им должен больше 5 млн алиментов. Последние три года Давыдов жил в халупе (если не сказать — на улице), пас коров за еду, без документов и средств связи», — рассказал канал «Орел24».

Сообщается, что 24 августа подозреваемый, совершив поджог, бросил свой велосипед в районе городского пляжа, а потом пешком добирался до Болховского района, где в последствии был задержан.

ИА «Орелград»