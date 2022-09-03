В Орле заключили под стражу подозреваемого в поджоге администрации

Мера пресечения избрана по ходатайству следователя, сообщает СКР региона.

48-летнему мужчине вменяют покушение на убийство общеопасным способом. По версии следствия, утром 24 августа он подъехал к зданию на велосипеде и бросил в дверь администрации бутылку с зажигательной смесью. Вспыхнул огонь, а злоумышленник скрылся. При попытке тушения был травмирован охранник.

«Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий и судебных экспертиз, направленных на всестороннее установление всех обстоятельств преступления», — указано в сообщении пресс-службы СУ СК России по Орловской области.

Ранее канал «Орел 24» публиковал информацию о подозреваемом. Мужчина являлся активистом запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка»*. В 2019 году он объявлен в федеральный розыск за преступление против правосудия. Кроме того, мужчина злостный неплательщик алиментов.

* Террористическое движение, запрещенное в России

ИА «Орелград»