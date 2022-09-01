Проблемный дом на Бурова введен в эксплуатацию

Завершение работ восстанавливает права 173 участников долевого строительства, сообщает пресс-служба администрации Орловской области.

Многоквартирный дом № 46 по Бурова возводило ООО «Промжилстрой». Его должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году, однако стройка затормозилась на 80%. В течение 2017 года застройщик раз в месяц присылал на объект рабочих, они разводили какую-то деятельность. Поэтому граждан официально не признавали обманутыми дольщиками.

В декабре 2020 года права на дом и земельный участок переданы судом УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Однако найти нового подрядчика удалось только в ноябре 2021 года. Дом достраивало ООО «Инжсервис».

В сентябре пройдет несколько встреч с участниками долевого строительства для информирования граждан, сообщает стройнадзор Орловской области.

ИА «Орелград»