В ночь на 1 сентября орловская семья чуть не осталась без дома

1.9.2022 | 16:54 Новости, Происшествия

Пожарным удалось спасти жилой дом, расположенный рядом с пылающей хозяйственной постройкой.

Сегодня семья, проживающая в Колпнянском районе, едва не осталась без жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В полночь в МЧС поступил сигнал о пожаре в деревне Красное. Хозяйственная постройка, расположенная рядом с домом, огрела изнутри по всей площади.

Спасти постройку было уже невозможно, но спасателям удалось потушить пламя прежде, чем оно перекинулось на дом. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»

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