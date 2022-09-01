В Орле простились с земляком, погибшим в Харьковской области

1.9.2022 | 14:24 Новости, Общество

Леонид Самборский погиб 12 июня в Изюмском районе Харьковской области.

Вчера на Иоанно-Богословском кладбище состоялось прощание с младшим сержантом Вооруженных Сил Российской Федерации Леонидом Самборским, погибшим в июне на Украине. Об этом сообщил Совет солдатских матерей.

Леонид участвовал в Специальной военной операции России на Украине и погиб 12 июня в ходе минометного обстрела. Это произошло в Изюмском районе Харьковской области.

Ранее военнослужащий принимал участие в Сирийской компании и был награжден как участник боевых действий.

«После церемонии прощания с героем военком Орловского района Борис Картуков сложил Российский флаг и вручил его родителям в знак особого почета», — сообщили в Совете солдатских матерей.

ИА «Орелград»

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