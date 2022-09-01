В Орловской области еще один мужчина разбился на параплане

1.9.2022 | 15:44 Новости, Происшествия

Трагедия произошла сегодня в Новосильском районе.

Сегодня днем в Новосильском районе во время полета на параплане погиб мужчина. Об этом стало известно «Орелграду» из собственных источников.

Ранее стало известно об аналогичном происшествии, произошедшем 10 июня в Ливенском районе. Там пилоту повезло и он остался жив. Во время полета параплан рухнул на газовую трубу, в результате чего местные жители остались без газа. Также пострадали четыре автомобиля.

В пресс-службе Следственного комитета «Орелграду» сообщили, что в настоящее время орловские следователи выехали на место и проводят доследственную проверку с выяснением всех обстоятельств происшедшего.

ИА «Орелград»

 

 

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