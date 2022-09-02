Для подрядчика по улице Пионерской предусмотрели 36 млн рублей аванса

На сайте «Госзакупки» 1 сентября опубликован проект контракта между ООО «МонолитCтрой» МКУ «ОМЗ Орла».

Компания стал победителем электронного аукциона по отбору подрядчика для капремонта автомобильной дороги по улице Пионерская от Лескова до Максима Горького. ООО «МонолитCтрой» оценило свою работу в 72 млн рублей. (Ближайший и единственный конкурент запросил больше на 1 352 рубля 40 копеек).

«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 50% стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта», — указано в документации.

ООО «МонолитCтрой» предстоит срубить около 100 аварийных и мешающих работе деревьев. Отремонтировать тротуары и основное полотно, сделать парковки и заездные карманы у остановок общественного транспорта. Окончание работ запланировано на 30 октября 2022 года. Срок предоставления подрядчиком гарантии составляет семь лет с даты подписания сторонами документа о приемке.

По данным kartoteka.ru, ООО «МонолитCтрой» зарегистрировано в Москве в 2010 году. В июне 2022 года у компании сменился учредитель и директор. Первым стал Магомед Абдурахманов, судя по отчеству сын основателя компании. Генеральный директор теперь Владимир Солодухин. До этого момента компания сдала в Орловской области не один многомиллионный объект.

Отметим, жители выступили против вырубки деревьев. Прокурор Орловкой области поручил дать оценку законности сноса зеленых насаждений, сообщала пресс-служба надзорного органа 24 августа.

ИА «Орелград»