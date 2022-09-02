Глава орловского облздрава покинул пост

Руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов уволился, сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее, комментируя новости о скором уходе, Шувалов отшучивался: «слухи о моей кончине преувеличены». Также не подтверждал увольнение чиновника советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев. Он пояснял, что глава депздрава в отпуске по состоянию здоровья.

Напомним, Шувалов приехал на Орловщину из Саратовской области, где работал в должности заместителя министра здравоохранения. С конца октября 2021 года он исполнял обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»