Станислав Шувалов опроверг новость о своей отставке

Глава депздрава был в недоумении, прочитав сообщение о своем уходе.

Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области, опроверг сообщения о своей отставке. Опровержение было опубликовано на Малой Родине чиновника, саратовским изданием «Взгляд-инфо».

Напомним, ранее издание «Орелтаймс» со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Шувалов уходит со своей должности по собственному желанию. На самом деле, чиновник попросил губернатора об отпуске по состоянию здоровья:

«Нет, я просто ушел в отпуск. Весть о моей кончине слишком преувеличена. Я вчера попросил губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова отпустить меня по состоянию здоровья. С должности я не уходил. Я сам вчера был в недоумении, прочитав сообщения ваших коллег», — рассказал Станислав Шувалов изданию «Взгляд-инфо».

ИА «Орелград»