Опубликовано видео «поджога» орловского отдела полиции

2.9.2022 | 10:34 Новости, Происшествия

Подростки нашли на улице бензин, разлили на асфальте, подожгли и убежали.

В сети появились записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент поджога территории, прилегающей к отделу полиции на улице 1-я Курская. Их опубликовал близкий к орловским силовикам телеграмм-канал «Орел24».

Ранее стало известно о начале доследственной проверки по факту двух происшествий, произошедших вечером 30 августа.

Как сообщил канал «Орел24», инцидент около отдела полиции не был попыткой поджога. Четверо несовершеннолетних гуляли по городу и, захотев попить, отправились к колонке. Там они обнаружили пятилитровую бутылку бензина, которую сразу же решили разлить и поджечь. О местонахождении отдела полиции подростки не знали.

ИА «Орелград», видео «Орел24» 

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