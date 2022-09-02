В Ливнах обнаружено тело 86-летней бабушки, погибшей при пожаре

Еще один житель получил серьезные ожоги.

Вчера днем в Ливнах 86-летняя бабушка погибла при пожаре на улице Колхозная. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в частном доме поступила в спасательное ведомство в 11.09. Тушить пожар было сложно — мешала высокая плотность застроек. Помещения дома пылали изнутри, и пламя могло перекинуться на любое из соседних строений.

В ходе тушения пожара кровля дома обвалилась, а стены соседних построек были повреждены огнем. Внутри же дома было обнаружено тело местной жительницы.

Еще один человек, 51-летний мужчина, обратился к врачам с термическими ожогами на пяти процентах кожного покрова. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»