В Ливнах обнаружено тело 86-летней бабушки, погибшей при пожаре

Еще один житель получил серьезные ожоги.
Вчера днем в Ливнах 86-летняя бабушка погибла при пожаре на улице Колхозная. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Информация о пожаре в частном доме поступила в спасательное ведомство в 11.09. Тушить пожар было сложно — мешала высокая плотность застроек. Помещения дома пылали изнутри, и пламя могло перекинуться на любое из соседних строений.
В ходе тушения пожара кровля дома обвалилась, а стены соседних построек были повреждены огнем. Внутри же дома было обнаружено тело местной жительницы.
Еще один человек, 51-летний мужчина, обратился к врачам с термическими ожогами на пяти процентах кожного покрова. Причину пожара устанавливают эксперты.
ИА «Орелград»