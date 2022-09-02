Во Мценске пятеро детей были эвакуированы во время ночного пожара

2.9.2022 | 11:12 Новости, Происшествия

Трехкомнатная квартира загорелась из-за короткого замыкания холодильника.

Сегодня ночью во Мценске пятеро детей были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме. Обб этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 04.36 стало известно о возгорании в трехкомнатной квартире в одном из домов на улице Катукова. Прибыв на место происшествия, пожарные спасли двух местных жителей. Еще 15 человек, включая пятерых детей, были эвакуированы.

В результате пожара, который, как оказалось, случился из-за короткого замыкания холодильника, в квартире сгорела кухня. Остальные помещения были закопчены.

ИА «Орелград»

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