Во Мценске пятеро детей были эвакуированы во время ночного пожара

Трехкомнатная квартира загорелась из-за короткого замыкания холодильника.

Сегодня ночью во Мценске пятеро детей были эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме. Обб этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 04.36 стало известно о возгорании в трехкомнатной квартире в одном из домов на улице Катукова. Прибыв на место происшествия, пожарные спасли двух местных жителей. Еще 15 человек, включая пятерых детей, были эвакуированы.

В результате пожара, который, как оказалось, случился из-за короткого замыкания холодильника, в квартире сгорела кухня. Остальные помещения были закопчены.

ИА «Орелград»