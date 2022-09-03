Преподаватель Орловской детской школы стал участником шоу «Голос 60+»

3.9.2022 | 9:50 Культура, Новости

Премьера нового сезона состоится на Первом канале в это воскресенье.

Фото Игоря Гаврилова

Владимир Прибылов преподает в школе им. Д.Б, Кабалевского игру на фортепиано и синтезаторе. По словам коллег, он увлекает предметом учеников и имеет хороший контакт с родителями. Владимир Прибылов организовывал в Орле крупные культурные мероприятия — рок-фестиваль «Дворянское гнездо» и джаз-фестиваль «Ритменс». Кроме того, он создатель и вдохновитель музыкальной группы «Ритменс».

Подробнее о  группе можно узнать по ссылке.  Послушать, как поет и играет Владимир Прибылов, можно на его странице в соцсети.

ИА «Орелград»

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