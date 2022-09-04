Пьяного водителя мопеда осудили под Орлом

Приговор районного суда не был обжалован и уже вступил в законную силу.



Новодеревеньковский районный суд признал виновным местного жителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек был наказан в рамках санкций части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Он был осужден к наказанию в виде 320 часов обязательных работ. Интересно то, что наказали его за пьяную езду не на автомобиле, тракторе или мотоцикле, а на мопеде. Как уточнили в пресс-службе районного суда, водитель попался гаишникам в тот момент, когда катался на мопеде, не оснащенном государственным регистрационным знаком.

Инспекторы также установили, что водитель в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, он сам этого и не отрицал. В суде пояснили, что уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый свою вину признал в полном объеме и искренне раскаялся в содеянном. В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признал активное способствование нарушителем раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, установлено не было. Приговор районного суда не был обжалован и уже вступил в законную силу.

Ранее УМВД России по Орловской области сообщило, что за семь месяцев 2022 года в регионе по вине нетрезвых водителей было совершено 43 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками ГИБДД за этот же период времени было пресечено 1330 фактов управления транспортными средствами гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения было возбуждено 133 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»