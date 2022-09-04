Виновница ДТП под Орлом отделалась небольшим штрафом

При вынесении решения суд учел имущественное положение автоледи.



Новодеревеньковский районный суд Орловской области назначил административное наказание гражданке, нарушившей Правила дорожного движения. Она стала виновницей ДТП, в результате которого другой человек получил травмы, причинившие его здоровью вред средней тяжести. Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, это был не уголовный, а административный материал. Он был возбужден в отношении жительницы другого, неназванного района. Девушку обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

«Как следует из материалов административного дела, 11 февраля 2022 года в 11 часов 55 минут на автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря водитель, управляя автомобилем, при движении по второстепенной дороге не уступила дорогу движущему по главной дороге транспортному средству, водитель которого получил телесные повреждения, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью, — сообщили в суде. — В судебном заседании лицо, совершившее данное административное правонарушение вину признала».

При назначении наказания суд учел не только характер совершенного административного правонарушения, но и личность виновной, и ее имущественное положение. Был также учтен ряд смягчающих вину обстоятельств, при этом обстоятельств, отягчающих вину, найдено не было. В результате суд назначил автоледи, устроившей ДТП с пострадавшим, наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Постановление районного суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»