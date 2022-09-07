Орловский спис признан культурным достоянием

Уникальная вышивка получила статус нематериального объекта культурного наследия.



В Орловской области принято решение о внесении объекта «Технология вышивки орловским списом» в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия региона. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, решение было принято по итогам заседания специально созданной рабочей группы. Участие в нем приняли эксперты по народной вышивке: искусствовед Ирма Борисова, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; Народный мастер Орловской области Зоя Воропаева, педагог Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина; Народный мастер России Мария Семенова, преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел.

«По результатам работы принято единогласное решение о внесении объекта «Технология вышивки орловским списом» в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области, — сообщили в Орловском областном центре народного творчества. — Орловский спис – уникальная традиционная вышивка нашего региона. Списом вышивали обрядовые полотенца, с тридцатых годов XX века, постельное белье».

Как отмечают специалисты, наибольший интерес представляют дошедшие благодаря традиции копирования, уникальные архаичные сюжеты этой вышивки: древо жизни, птица-пава и лягушка-рожаница. В настоящее время в Орловской области традиции списового шитья сохраняют восемь вышивальщиц, создающих как копии подлинников конца XIX – начала XX веков, так и авторские произведения.

ИА «Орелград»