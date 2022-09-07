Павильоны орловской «Лесоторговой» удалили наружные материалы в поддержку российской армии

«Волонтеры Победы» наклеили на павильоны стикеры с буквой Z и проследили реакцию владельцев базы.

Павильоны базы строительных товаров «Лесоторговая» удалили наружные материалы в поддержку российской армии, которая проводит Специальную Военную операцию на территории Украины. Об этом сообщил телеграмм-канал «Ящик Пандоры».

Активисты движения «Волонтеры Победы» разместили на входах в павильоны наклейки с буквой Z, стилизованной под Георгиевскую ленту, а после этого проследили реакцию администрации и владельцев строительной базы. Как оказалось, материалы в поддержку армии пришлись «Лесоторговой» не по вкусу.

Напомним, база строительных товаров «Лесоторговая» принадлежит областным депутатам Виталию и Игорю Рыбаковым, которые являются уроженцами Житомирской области современной Украины.

Ранее тот же телеграмм-канал обратил внимание на изменение дизайна первой полосы газеты «Орловская среда», публикующей материалы, лояльные тем же депутатам. Оказалось, что до начала Специальной Военной операции на Украине первая полоса газеты долгие годы выходила с цитатой Президента России Владимира Путина. Однако, начиная с марта 2022 года на ее месте появилась цитата американского драматурга Артура Миллера.

ИА «Орелград», видео «Ящик пандоры»