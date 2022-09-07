Советник орловского губернатора не смог объяснить, откуда у Клычкова люксовая иномарка

Сергей Лежнев не ответил на вопросы журналистов.

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев не смог рассказать журналистам о происхождении люксового автомобиля Genesis G90, который обнаружили в автопарке БУ ОО «Орловское автохозяйство» представители орловского отделения ЛДПР. Об этом сообщили «Орловские новости».

Ранее «Орелград» сообщал о том, что в ходе реализации проекта ЛДПР «Мониторинг государственных закупок» в «гараже областной администрации» был обнаружен роскошный автомобиль, который никто не покупал.

«Советник губернатор Сергей Лежнев, к которому «Орловские новости» обратились за комментарием по факту покупки иномарки (на сайте госзакупок нет сведений о приобретении этого авто ни со стороны правительства области, ни со стороны «Орловского автохозяйства») — оставил вопросы без ответа», — сообщило издание.

ИА «Орелград»