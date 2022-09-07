В центре Орла в ДТП пострадала 83-летняя пассажир маршрутки

В момент столкновения маршрутки с легковым автомобилем пожилая женщина не смогла удержаться на ногах.

Вчера днем 83-летняя женщина пострадала в результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем. Это произошло в районе остановки «Центральный рынок».

По сообщению пресс-службы УГИБДД, авария случилась в 14.15 в момент, когда автобус ПАЗ начинал свое движение. Слева от автобуса ехал автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 21-летний мужчина.

В момент столкновения транспортных средств пожилая женщина не смогла удержаться на ногах и упала в салоне автобуса. Она получила телесные повреждения, и после медицинского осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»