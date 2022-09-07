В Орле сотни предпринимателей обратились к бизнес-омбудсмену

Уполномоченный огласил итоги своей работы за первое полугодие 2022 года.



В Орле состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите предпринимателей в Орловской области. Как сообщается на сайте правозащитника, на этом заседании бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин озвучил результаты деятельности за первое полугодие 2022 года. Из его отчета следует, что за шесть месяцев в аппарат уполномоченного обратилось 307 предпринимателей, поступило 77 письменных обращений и восемь заявлений об участии в проверках.

«Кроме того, аппаратом уполномоченного за первое полугодие 2022 года подготовлено более 20 заключений на проекты нормативно-правовых актов, а также акцентировано внимание на снижение активности давления на бизнес в регионе со стороны контрольно-надзорных органов, — следует из сообщения. – Участниками заседания общественного совета результаты работы аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области за первое полугодие 2022 года были оценены и признаны удовлетворительными, намечены планы работы на второе полугодие 2022 года».

Чуть ранее орловский бизнес-омбудсмен принял участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной деятельности Россельхознадзора за второй квартал 2022 года. Евгений Лыкин на мероприятии отметил «негативную тенденцию Россельхознадзора по Орловской области в 2021 году на увеличение показателей активности давления на бизнес в регионе». По его мнению, результатом этого стало существенное снижение общего рейтинга индекса административного давления. Орловская область в этом рейтинге опустилась на 51-е место в стране. При этом бизнес-омбудсмен, как сообщается на его сайте, «обратил внимание на положительную тенденцию Россельхознадзора по Орловской области по снижению анализируемых показателей активности контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие 2022 года». По его мнению, это может положительно сказаться на позиции региона в общем рейтинге индекса административного давления за 2022 год.

ИА «Орелград»