В Орле узаконили рекламу на крышах

Горсовет внес анонсированные ранее поправки в правила благоустройства.



Как уже рассказывал «Орелград», еще летом Орловский горсовет народных депутатов анонсировал внесение изменение в городские правила благоустройства. Речь шла о приведении в соответствие с федеральным законодательством требований к организации так называемой крышной рекламы. Предполагаемые изменения были обсуждены на необходимом уровне, после чего поправки были внесены в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел». Этот документ был дополнен целым рядом новых пунктов.

Так, физические и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, площадь которых составляет не менее 500 квадратных метров (в том числе торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков), получили право размещать настенные и крышные информационные конструкции. Последние должны соответствовать установленным требованиям. Прежде всего, крышные информационные конструкции располагаются параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта.

Они представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые должны быть оборудованы подсветкой. Высота крышных информационных конструкций должна быть: не более 2 метров для 1-3-этажных объектов; не более 3 метров для 4-7-этажных объектов; не более 4 метров для объектов выше 7 этажей. Изображение товарного знака в составе крышной информационной конструкции не должно превышать указанных параметров более чем на 20 процентов. А длина такой конструкции не должна превышать 50 процентов длины фасада, вдоль которого она размещается.

«Запрещается размещение крышных информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия», — говорится в обновленных правилах. Исключение сделано для случаев восстановления ранее существовавших информационных конструкций, являющихся объектами культурного наследия или вновь выявленными объектами культурного наследия. Но в этом случае требуется утвержденный в установленном порядке проект реставрации и приспособления объекта к использованию в современных условиях.

ИА «Орелград»