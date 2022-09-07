В Орле в ДТП пострадали 17 детей

На фоне тревожной статистики ГИБДД усилила дежурство возле школ.



В Орле сотрудники полиции на две недели были переведены на усиленное дежурство около пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, цель этой акции — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Она была организована с учетом довольно тревожной статистике. Согласно ей в этом году на территории областного центра произошло уже 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, причем 17 детей получили ранения. В пяти ДТП пострадали дети-пешеходы, все они получили травмы.

«Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов возле «зебр» в районе школ, гимназий и лицеев дежурят инспекторы ГИБДД, а также сотрудники других подразделений полиции, — рассказали в ведомстве. — Стражи правопорядка следят, чтобы машины уступали дорогу пешеходам. В ходе данного мероприятия полицейские особое внимание уделяют несовершеннолетним участникам дорожного движения. Полицейские помогают адаптироваться детям на проезжей части в условиях плотного дорожного трафика. Также присутствие сотрудников органов внутренних дел дополнительно дисциплинирует водителей транспортных средств, отвыкших от большого количества пешеходов вблизи образовательных учреждений».

Кроме того, сотрудники ГИБДД призвали водителей быть и снижать скорость движения своих машин перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Тем временем, в Глазуновском районе сотрудники местного отделения ГИБДД провели экспресс-тестирование детей на знание Правил дорожного движения. Акция получила название «Иду в школу безопасно». Интересно, что она была проведена в одном из магазинов поселка Глазуновка, часто посещаемом школьниками и их родителями.

«В рамках акции полицейские провели с участниками дорожного движения экспресс-тестирование на знание ПДД, — рассказали в Управлении ГИБДД Орловской области. — Также стражи правопорядка напомнили местным жителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают правила безопасного поведения на дороге. К сожалению, зачастую это приводит к дорожно-транспортным происшествиям».

ИА «Орелград»