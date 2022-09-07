В Орловской области бизнесу гарантировали безопасность

Команду по защите инвесторов возглавил лично губернатор.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило Инвестиционную декларацию региона. Согласно документу в регионе сформирована инвестиционная команда. Ее главная цель заключается в организации благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов инвесторов. В состав инвестиционной команды входят губернатор, его заместитель по планированию, экономике и финансам, руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ, а также члены правительства и руководители профильных департаментов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, президент союза «Орловская торгово-промышленная палата» и другие представители общественности и бизнес-сообщества.

На инвестиционную команду возлагаются такие функции, как содействие в совершенствовании нормативной правовой базы инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Орловской области, взаимодействие с бизнес-сообществом, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов, содействие в развитии общественных институтов и реализации инвестиционных проектов. Правительство Орловской области в соответствии с декларацией гарантирует равное отношение ко всем предпринимателям и инвесторам, безопасность ведения предпринимательской деятельности в регионе, защиту капитальных вложений, доступ к публичной информации органов власти, учет мнения предпринимателей при разработке нормативных правовых актов, невмешательство в деятельность бизнеса и другое.

Главными целями инвестиционного развития Орловской области в декларации заявлены: обеспечение увеличения реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития на 70 процентов до 2030 года по сравнению с показателем 2020 года и обеспечение достижения валового регионального продукта в 582 миллиарда рублей к 2030 году.

ИА «Орелград»