Губернатор Клычков признался в том, что иномарка Genesis G90 была подарена представителями бизнеса

Люксовый автомобиль был подарен обладминистрации «орловским бизнесом, никак не связанным с бюджетом».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался в том, что люксовая иномарка Genesis G90 была подарена областной администрации представителями бизнеса. Это произошло во время очередного прямого эфира главы региона в социальных сетях.

Напомним, ранее областной депутат Владислав Числов, возглавляющий орловское отделение ЛДПР, опубликовал информацию о наличии в «гараже обладминистрации» дорогой иномарки, которая не проходила процедуру государственной закупки.

Позже представители ЛДПР предположили, что Genesis G90 был подарком компании «Щелково-Агрохим» — именно эта коммерческая структура оформляла страховку автомобиля.

По словам Клычкова, автомобиль передан властям «орловским бизнесом, никак не связанным с бюджетом». Губернатор не стал касаться правомочности получения подобных подарков, но с гордостью отметил, что ему удалось сэкономить бюджетные деньги.

По его словам, ранее в Орловской области за ним было закреплено два старых автомобиля, на которых было страшно ездить в командировки.

«Впервые вижу, чтобы губернатор прямым текстом признавался, что нарушил закон, получил дорогой подарок от бизнеса и еще гордился этим. Вдобавок еще и обвинил ЛДПР, раскрутившую эту историю, в пиаре. Явка с повинной в чистом виде», — прокомментировал заявление орловского губернатора политический консультант Дмитрий Фетисов.

ИА «Орелград»