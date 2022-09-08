Орле покупатель поколотил охранника в магазине

Выяснилось, что товары мужчина пытался пронести мимо кассы без оплаты.

В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного гражданина, который пытался вынести из магазина товары, не оплатив их на кассе. Подобные вызовы силовикам поступают чуть ли не каждый день. Как сообщили в пресс-службе Территориального органа Росгвардии, очередной сигнал тревоги поступил из одного из сетевых магазинов, который расположен на территории Северного района областного центра. Продавцы сообщили, что некий гражданин вступил с ними в словесную перепалку, которая грозила перетечь в рукоприкладство.

«Около полудня на пульт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации с охраняемого объекта на улице Металлургов, — рассказали в орловской Росгвардии. — Прибыв на указанный адрес, правоохранители выяснили, что неизвестный гражданин стал инициатором конфликтной ситуации. Он пытался вынести продукты питания, но на выходе был остановлен персоналом супермаркета. В результате словесной перепалки мужчина нанес телесные повреждения охраннику».

«Покупателя» в итоге задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства и применения к нему положенных по закону мер. Кстати, правонарушителем оказался 35-летний уроженец Орловской области. В Росгвардии добавили, что всего за неделю за аналогичные правонарушения в регионе было задержано около 10 человек, все они также были доставлены в отделы полиции. В целом за неделю силовики свыше 100 раз выезжали по тревожным сигналам, причем наибольшее количество таких сигналов поступило с охраняемых объектов именно Северного района.

Впрочем, и в других районах Орла бывает неспокойно. Так, на днях наряд вневедомственной охраны пресек правонарушение в сетевом супермаркете, расположенном на улице Андрианова в Советском районе города. Продавцы рассказали прибывшему наряду, что один из посетителей не оплатил продукты и покинул торговый зал. Росгвардейцы тут же приступили к его поиску и вскоре нашли его во дворе многоквартирного дома на улице Горького.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нарушении административного законодательства местного жителя 1990 года рождения, после чего передали товары работникам супермаркета и доставили орловца в отдел полиции для уточнения обстоятельств инцидента», — сообщила по этому поводу пресс-служба Росгвардии.

ИА «Орелград»