В Орле из-за обрыва контактных сетей парализовано движение троллейбусов

8.9.2022 | 14:22 Новости, Происшествия

На Наугорском шоссе фура оборвала линии.

Троллейбусы, работающие на маршрутах № 2 и № 4 временно осуществляют движение до остановки «больница Семашко». Об этом сообщило VK-сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

Изменения вызваны масштабным обрывом контактной сети, который произошел сегодня на Наугорском шоссе, в районе остановки «Научприбор». Сообщается, что сеть была повреждения фурой.

Сроки окончания ремонтных работ пока не известны, но уже ясно, что сегодня полноценное движение троллейбусов восстановлено не будет.

ИА «Орелград»

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