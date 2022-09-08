В Орле началась ликвидация «котлована смерти» на улице Автогрейдерная

8.9.2022 | 15:29 ЖКХ, Новости

Работы завершатся к концу недели.

На улице Автогрейдерная началась ликвидация битумной ямы, получившей в народе название «котлован смерти». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, еще в 2021 году местные жители и экоактивисты были обеспокоены ямой из нефтепродуктов, расположенной недалеко от жилых домов. Широкую известность «котлован смерти» получил, когда в нем были обнаружены трупы нескольких собак.

Ожидается, что работы по ликвидации ямы завершатся к концу недели.

«В яму установили капельницу, в которую заливается горячее масло. С ее помощью массу разогреют до жидкого состояния и выкачают насосами. Далее грунт с остатками нефтепродуктов снимут и утилизируют. Образовывавшуюся воронку засыпят землей», — рассказал директор ЗАО «Экология» Юрий Парахин.

ИА «Орелград»

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